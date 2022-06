Fünf Millionen Euro Schaden nach Hagelunwetter

Immer wieder mussten umgestürzte Bäume von Straßen entfernt werden. Allein in Saxen wurden 30…Bäume entwurzelt, die auf den Donauradweg fielen. In Grieskirchen stürzte beispielsweise eine Birke in einen Gartenpool. Und in Freindorf landete ein Baum auf einem geparkten Auto.