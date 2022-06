BVB entfernt Metzelders Stern am „Walk of Fame“

Die Nummer 92 teilte er sich bis dato mit Sebastian Kehl, Vereinslegende und Sportdirektor ab der kommenden Saison. „BVB-Duo Metzelder & Kehl Vize-Weltmeister“, steht darauf, in Gedanken an die Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea, als man im Finale Brasilien mit 0:2 unterlag, geschrieben.