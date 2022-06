Box-Star Nader: Kritik an Österreichs Schulturnen

Der Juni gilt in Österreich als Monat des Schulsports, um Schülerinnen und Schüler nach der Corona-Pandemie zu motivieren, Sport zu treiben. Einem, dem diese Kampagne besonders wichtig ist, ist Österreichs Box-Star Marcos Nader. Im Gespräch mit sportkrone.at packte der 32-Jährige gleich die Gelegenheit am Schopf für Kritik am heimischen Schulsport …