470er-Duo Vadlau/Mähr bei Kieler Woche auf Platz 6

Die österreichischen Segler Lara Vadlau/Lukas Mähr haben den 470er-Bewerb bei der Kieler Woche auf Platz sechs abgeschlossen. Das einzige OeSV-Boot in den Medal Races landete am Sonntag in der finalen Wettfahrt an der achten Stelle und verlor dadurch noch zwei Positionen. Trotzdem holten Vadlau/Mähr auch bei ihrer dritten großen Regatta in diesem Jahr ein Top-10-Ergebnis.