„Alles falsche Hunde“: Top-Referee packt aus

Was hätte dieser „Pfeifenmann“ seinen Chefs gezeigt: Gelb? Rot? Oder wäre eine Karte doch weit überzogen gewesen? In Linz endete Tag eins des bis heute dauernden Saisonstart-Seminars der Bundesliga-Schiedsrichter damit, dass einer der 80 Top-Referees via Handy anonym die „Krone“ informierte: „Da sind einige Dinge vorgefallen ...“