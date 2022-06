US-Open-Aus? Djokovic weiter gegen Corona-Impfung

Tennis-Star Novak Djokovic will sich auch im Falle eines weiter bestehenden Einreiseverbots in die USA nicht gegen das Coronavirus impfen lassen und würde auch auf die US Open verzichten. „Ich würde sehr gerne in die Staaten fliegen. Aber zum heutigen Zeitpunkt ist das nicht möglich“, sagte der Serbe am Samstag vor Beginn des Rasen-Klassikers in Wimbledon. Auf die zweimalige Nachfrage, ob er eine Impfung für sich ausgeschlossen habe, antwortete Djokovic zweimal mit „ja“.