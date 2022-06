„Mein Facebook-Profil wurde mir gestohlen“

„Ich bin so was von enttäuscht. Keiner hilft mir!“ Renate Berger (42) ist Opfer von unbekannten Tätern geworden. Die Tat: Das Facebook-Passwort von Berger wurde geknackt und geändert. „Ich habe seit Februar keinen Zugriff auf mein Facebook-Profil“, erzählt sie. Wirklich helfen, konnte oder wollte bisher aber niemand. „Ich habe schon mehrmals an Facebook geschrieben, aber immer die Antwort bekommen, dass alles passt. Auch die Polizei und der Konsumentenschutz kann mir nicht helfen“, erzählt die dreifach Mutter der „Krone“.