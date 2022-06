Innviertler nutzen den Boom in der Holz-Nische

Brisbane in Australien, der asiatische Inselstaat Singapur, Milwaukee in den USA - in einem Atemzug nennt Erich Wiesner die drei Städte, in denen die von ihm geführte Wiehag in den letzten Jahren mit Holzbau-Konstruktionen bei der Errichtung von Gebäuden zum Zug gekommen ist. Drei Projekte, mit denen die Altheimer, die auch schon spektakuläre Whisky-Destillerien und Museen aus Holz bauten, zeigten: Wir haben’s drauf!