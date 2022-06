Studie: So digital sind Österreichs Unternehmen

Der vom Mobilfunkanbieter Drei bei Arthur D. Little und marketmind in Auftrag gegebene Digitalisierungsindex stieg im Vergleich zum letzten Jahr von 35 auf 37 Punkte. Besonders stark stieg der Index dabei für Großunternehmen, mit über 100 Mitarbeitern, sowie in den Branchen Transport, Verkehr, Logistik und dem Handwerk. Kaum oder keine Veränderung zum Vorjahr gab es laut dem Index in der Industrie, dem Tourismus und im Handel, wo nur wenig auf digitale Präsenz, Online-Shops, Homeoffice und weitere digitale Instrumente umgesattelt wurde.