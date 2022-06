Bekommt Linz im Süden doch noch seine Seilbahn?

In Deutschland will der Bund Städten erleichtern, Seilbahnen als Ergänzung von Bussen und Bahnen zu bauen und diese somit in den öffentlichen Personennahverkehr einzugliedern. In Österreich hatte der Bund in seinem Koalitionsprogramm zwar ähnliches vor, doch alle Linzer Ambitionen für ein urbanes Seilbahnprojekt wurden seitens des Bundes abgeblockt. Die Idee ist dennoch nicht vom Tisch, SP-Stadtrat Prammer holte sich nun Inputs bei der „Cable Car World“ in Essen.