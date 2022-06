Österreicher mit neuem Tripper-Erreger infiziert

Bei Prostituierter in Kambodscha infiziert

Aufgetaucht ist die Bakterien-Variante bei einem Mann, der fünf Tage vor Beginn der Symptome in Kambodscha ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer Prostituierten hatte. Auch nach der Therapie war der Erreger zumindest in einer Harnprobe noch nachweisbar. Das schreiben die an der Nationalen Referenzzentrale für Gonokokken der AGES tätigen Forscherin Sonja Pleininger und ihre Kollegen im Fachblatt „Eurosurveillance“.