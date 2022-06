Erster Affenpocken-Fall in Vorarlberg registriert

In häuslicher Isolation

Eine Woche nach der Einreise machten sich bei der erkrankten Person Symptome wie Fieber und ein schmerzhafter Bläschenausschlag bemerkbar. Daraufhin wurden die erforderlichen Proben genommen und an die Virologie der Universität Wien gesendet. Gleichzeitig wurden die Landessanitätsdirektion und die zuständige Bezirkshauptmannschaft informiert. Der Patient befindet sich in einem guten Allgemeinzustand, alles deutet auf einen leichten Krankheitsverlauf hin. Bis zum Abheilen der Bläschen (=Ende der Infektiosität) befindet sich der Mann in häuslicher Absonderung.