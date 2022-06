Haas und Grabher in Wimbledon-Quali out

Der Hauptbewerb des Tennis-Turniers in Wimbledon findet ohne Österreicherin statt! Julia Grabher und Barbara Haas sind am Dienstag gleich in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Haas musste sich Victoria Jimenez Kasintseva aus Andorra 3:6, 3:6 geschlagen geben. Grabher unterlag der einstigen Weltranglisten-Vierten Yanina Wickmayer aus Belgien mit 4:6, 6:7(4).