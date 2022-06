Biathlon: Neue Regeln bei Weltcup-Punkten

Der Biathlon-Weltverband hat vor dem Start der neuen Saison einige Regeländerungen auf den Weg gebracht. Demnach fließen die Ergebnisse bei Weltmeisterschaften nicht mehr in die Weltcup-Gesamtwertung ein. Die bisher verteilten Weltcuppunkte fallen mit dem Start der Saison 2022/2023 weg. Zudem wird es ab dem kommenden Winter keine Streichresultate mehr geben, gab die IBU am Dienstag nach der Sitzung ihres Executive Board in Salzburg bekannt.