Kindergärtner versichert: „So sind wir nicht!“

„Krone“: Herr Walenta, Sie sind einer von rund 300 männlichen Kindergartenpädagogen an städtischen Kindergärten in Wien. Dem gegenüber stehen 6900 weibliche Betreuerinnen. Was hat Sie veranlasst, diesen Beruf zu ergreifen?

Daniel Walenta: Mein Papa ist auch Kindergärtner, er war einer der ersten in Wien überhaupt. Mir hat schon immer imponiert, wie er mit den Kindern umgegangen ist. Ihm hat man jeden Tag angesehen, dass ihm sein Beruf Spaß macht und welch Freude er an der Arbeit hat.