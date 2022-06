Kara nach Doppelpack zum Mann des Spiels ernannt

Mit seinem ersten Doppelpack in der Major League Soccer (MLS) hat Ercan Kara am Samstag Orlando City zu einem 2:1-Heimsieg über Houston geschossen. Der Wiener markierte in der 25. und 58. Minute seine Saisontore fünf und sechs. In den jüngsten vier Partien hat der Ex-Rapidler damit viermal getroffen. Der 26-Jährige hält in der MLS derzeit nach 16 Einsätzen bei sechs erzielten Toren und zwei Vorlagen.