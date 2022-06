Ehrung für unsere Olympia- und Weltcup-Helden

Die Verbands-Präsidentin schwärmte von den Triumphen der Athleten, die dafür geehrt wurden.„Sie haben Gänsehaut-Momente bereitet. Danke für die Erfolge.“ In so vielen Sparten. Und bei vielen (Groß-) Events. Etwa bei Olympia die Ski-Alpinen Johannes Strolz, Mothl Mayer und Kathi Liensberger oderSnowboarderin Anna Gasser („Ob ich in Italien noch starte, weiß ich nicht. Aber dort gibt’s gutes Essen“) und Benji Karl.Lob auch für die Skisprung-Stars um Sara Marita Kramerund Manuel Fettner, Kombinierer Johannes Lamparter und die starken Para-Sportler.