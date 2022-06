Das passiert mit Heidi Hortens Vermögen!

Wilde Spekulationen gibt es um das Vermögen von Heidi Goëss-Horten, die am Sonntag 81-jährig in ihrer Villa in Sekirn am Wörthersee verstorben ist. Ein Sprecher des persönlichen Beraters der Milliardärin stellt deshalb klar, dass ihr Nachlass der Gemeinschaft zugutekommen werde.