Politik würdigt Heidi Goëss-Horten als Gönnerin

Politik würdigt Wirken der Milliardärin

"Heidi Goëss-Horten war in vielfältiger Hinsicht äußerst engagiert und für ihre Spendenfreudigkeit bekannt“, teilte Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer in einer Aussendung am Sonntag mit. Sein Parteikollege und Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider zum Ableben von Goëss-Horten: „Klagenfurt verliert große Gönnerin nachhaltiger Zukunftsprojekte.“ Scheider würdigt auch ihren Einsatz für Tiere - besonders den Neubau des Tierkompetenzzentrums TIKO in Klagenfurt.