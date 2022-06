„Romy hat mir auch einmal das Leben gerettet“

Hauptsache, der Hund ist wieder gesund aus dem Wasser gekommen!“ Am Donnerstag kann Barbara Mair schon wieder über das gefährliche Abenteuer schmunzeln. Die 55-Jährige aus Innerschwand war mit ihrer Mutter (78) und ihren drei Labradorhunden am Mittwochnachmittag in St. Gilgen am Wolfgangsee (Sbg.) entlang der Seeache spazieren. „Wir gehen oft dort. Die Hunde wissen, dass sie nicht bis zur Wehr schwimmen dürfen, weil dort die Strömung zu stark ist. Aber ,Romy‘ ist noch jung und dumm. Sie ist wahrscheinlich einer Libelle gefolgt und war abgelenkt.“