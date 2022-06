„Nachtsichtgeräte bei Jagd auf Wölfe erlauben!“

Resolution an den Landtag

Nun ist der Kärntner Landtag am Zug: Die Resolution zur Freigabe für den Einsatz von Nachtsichtgeräten bei der Jagd auf den Wolf soll nach der Beschlussfassung in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer (heute, Mittwoch, 15. Juni) an den Kärntner Landtag weitergegeben werden. „Der Wolf ist kein parteipolitisches Thema. Er ist eine ernste Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung, aber auch für den Tourismus und natürlich die Almwirtschaft. Wir hoffen, dass der Landtag den Ernst der Lage erkennt und rasch die gesetzlichen Grundlagen für den Einsatz von Nachtsichtgeräten bei der Bejagung von Wölfen schafft.“, so Huber.