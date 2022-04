Asylsuchende sollen nach Ruanda gebracht werden

Die britische Innenministerin Priti Patel hat am Donnerstag ein Abkommen zu Asyl mit Ruanda unterzeichnet, wie die Regierung in London mitteilte. Im Detail sollen männliche Migranten nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich in das ostafrikanische Land geflogen werden und dort auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten. Für ein Testprojekt stellt London 120 Millionen Pfund (rund 145 Millionen Euro) zur Verfügung. Wer hingegen in Großbritannien auf eine Entscheidung warten kann, soll künftig in streng kontrollierten Auffanglagern untergebracht werden.