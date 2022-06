Radfahrerin in Graz von Lkw überrollt

Gegen 8.35 Uhr fuhr eine 43-Jährige aus Graz mit ihrem Elektro-Fahrrad auf der Kärntner Straße in Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Wetzelsdorfer Straße (unmittelbar nach der Unterführung Don Bosco) musste sie wegen Rotlichtes der Ampel anhalten. Zur selben Zeit fuhr ein 54-Jähriger aus Ungarn mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der Kärntner Straße ebenfalls in Richtung Süden. Auch er musste ampelbedingt anhalten. Nach dem Umschalten auf Grünlicht wollte der 54-Jährige mit dem Schwerfahrzeug nach rechts in die Wetzelsdorfer Straße einbiegen. Dabei übersah er offenbar die geradeaus die Kreuzung auf der Radfahrerüberfahrt querende 43-Jährige. Es kam zu einer seitlichen Kollision des Lkws mit der Radfahrerin, die zu Boden gestoßen wurde und unter dem Sattelanhänger zu liegen kam. Sie konnte sich seitlich von den Rädern des Schwerfahrzeuges wegbewegen, so dass sie von diesen nicht schwer verletzt wurde. Erst durch Hupsignale eines Verkehrsteilnehmers aufmerksam gemacht, hielt der Lkw-Lenker einige Meter nach der Kreuzung an. Er dürfte den Zusammenstoß mit der Radfahrerin zunächst nicht bemerkt haben. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen (derzeitiger Ermittlungsstand) vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.