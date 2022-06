„Es ist traurig!“ Golfrebellen stören die US Open

PGA-Championship-Gewinner Justin Thomas ärgerte, dass der Streit um die millionenschwere saudi-arabische Konkurrenz das traditionelle Großereignis in Brookline in den Schatten stellt. „Es ist traurig. Das sind die US Open, dies ist ein unglaublicher Ort mit so viel Geschichte, einem unglaublichen Feld, so vielen Storys, und doch scheint (LIV Golf, Anm.) das zu sein, worum es bei all den Fragen geht“, kritisierte der US-Amerikaner.