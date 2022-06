Großes Potenzial

In Folge machten sie sich weiter schlau, sahen in allen Punkten großes Potenzial, gründeten nach einer großen Marktstudie gemeinsam mit Ex-Handballer Conny Wilcynski in Österreich die Padelzone, mit der sie dank des schwedischen Investors Ledap Plätze im ganzen Land errichten und auch bald ihre erste Anlage in Berlin eröffnen. Dann kam die Idee, ein World Tour-Turnier nach Wien zu holen. Beier erklärte: „Durch die Erste Bank Open hat e|motion große Kompetenzen bei der Turnierorganisation. Und du brauchst so eine Trägerrakete, um den Leuten und den Medien diesen spektakulären Sport näher zu bringen.“