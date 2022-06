Dieser „Superwurm“ kann sich von Styropor ernähren

Das ist das Ergebnis einer Versuchsreihe, über die Forscher der University of Queensland im Fachmagazin „Microbial Genomics“ berichten. Sie experimentierten mit den Larven, die in der Natur in Mittel- und Südamerika vorkommen, aber weltweit als Tierfutter und - als „Superwürmer“ - sogar als Nahrungsmittel Verwendung finden, indem sie drei Versuchsgruppen bildeten und diese jeweils unterschiedlich ernährten.