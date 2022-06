Staatsanwaltschaft: „Gutachten mehrfach urgiert“

Neue Gutachterin „wesentlich schneller“

Gegen den in Missbrauchsverdacht geratenen Pädagogen stehen allerdings Vorwürfe im Raum, er könnte sich an drei weiteren Kindern vergangen haben. Auch zu diesen möglichen Betroffenen hat die Staatsanwaltschaft Gutachten zur Aussagefähigkeit und -tüchtigkeit in Auftrag gegeben - bei einer anderen Sachverständigen für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Diese war wesentlich schneller“, stellte Staatsanwaltschaft-Sprecherin Bussek fest.