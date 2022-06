Warum gibt es „MA 2412“ im Magistrat Linz noch?

Extern betrachtet - wie jetzt in einem Prüfbericht des Kontrollamts - hat die Mini-Abteilung Rechtsmittelverfahren im Magistrat Linz durchaus Satire-Potenzial mit Anklängen an die „MA 2412“-TV-Serie - man denke, wie berichtet, an „artfremde“ Aufgaben, einen Top-Juristen, der so unersetzbar ist, dass er statt in Pension zu gehen noch ein Arbeitsjahr anhängen muss, sowie wenig glaubwürdige 14 Jahre lange Suchen nach „in Verstoß“ geratenen Bauverfahrensakten. So weit Schmankerln der Kontrolle.