Lieber in die Werkstatt statt in die Schublade

Vom Laptop über das Smartphone bis zu E-Bikes: In Elektronikgeräten wie diesen sollen Hersteller künftig nur noch Stromspeicher verbauen dürfen, die Kunden mit normalem Werkzeug austauschen können. Derzeit werden zum Beispiel in Handys oft die Akkus in den Geräten verklebt und verlötet, was einen Wechsel unmöglich macht. „Ein verbrauchter Akku darf nicht der Grund dafür sein, dass man ein Smartphone entsorgen muss“, sagt emporia-Eigentümerin Eveline Pupeter.