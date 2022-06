CL-Final-Sängerin: „Habe in mein Outfit gepinkelt“

Ein Auftritt vor 75 Tausend Zuschauern im Stade de France beim Champions-League-Finale - da können einem die Nerven schon einmal einen Streich spielen. So wie im Falle von Camilla Cabello, der Eröffnungsact im Champions-League-Finale. „Das war so aufregend, dass ich ein bisschen in mein Outfit gepinkelt habe“, so die Sängerin.