Kletterer stürzt an der Roten Wand in den Tod

Nur 48 Stunden nachdem eine 28-jährige Deutsche im Kleinwalsertal 200 Meter in den Tod gestürzt war, ereignete sich am Pfingstmontag in Vorarlberg ein weiteres, tödliches, Bergdrama. Ein 36-Jähriger stürzte an der „Roten Wand“ bei einer Klettertour in die Tiefe und starb.