Attacken mit Steinen: „Ich habe nur noch Angst!“

Viermal sind Jochen H. (45) und sein Ehemann Markus H. (38) in ihrer Wohnung in Floridsdorf in den letzten zwei Monaten von unbekannten Tätern angegriffen worden. Drei junge Burschen, mit Kapuzenpullis bekleidet, haben den Balkon und ein Fenster des Pärchens mit Ziersteinen verwüstet. Verbunden mit Schimpfwörtern, die sich gegen die sexuelle Orientierung der zwei Männer richteten.