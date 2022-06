Zwei Eignungstests: „Ich will Bergretter sein!“

Stolz ist das Ausbildungsteam rund um Rudi Preimel, dass die Ausbildung in Kärnten österreichweit einzigartig ist: „5000 Euro investiert der Landesverband in Ausbildung, Ausrüstung und Bekleidung jedes einzelnen Bergretters.“ Wichtig ist für Rudi, dass die künftigen Bergretter die Zeit haben, um an Übungen und Einsätzen teilzunehmen: „Der beste Bergsteiger nützt uns bei der Bergrettung nichts, wenn er in Wien studiert und nur selten zu Hause in Kärnten ist. Wer aber Interesse hat, der ist herzlich willkommen.“