Lignano: Haben Sie Verständnis für die Feierwut?

Lignano Sabbiadoro hat die feierwütigen Partygäste wieder - und mit ihnen die Alkoholexzesse. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause pilgerten in diesem Jahr wieder Scharen von Österreichern und Deutschen in das Strandstädtchen an der oberen Adria. Das Pfingstwochenende ist in Lignano berüchtigt für wilde Partys - so auch heuer: Drei Jugendliche mussten mit Alkoholvergiftungen ins Spital eingeliefert werden. Wie sehen Sie die Partyexzesse in Italien? Haben Sie Verständnis für die Feierwut der jungen Österreicher? Haben Sie selbst schon einmal einen Partyurlaub gemacht? Teilen Sie Ihre Meinung gerne unten in den Kommentaren!