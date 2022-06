Polizeieinsätze wegen Schlägereien und Morddrohung

Schon am zweiten Abend des verlängerten Wochenendes zu Pfingsten ging es in Kärnten wild zu: Gleich mehrmals musste die Exekutive wegen gewalttätiger Männer ausrücken. In Wolfsberg bedrohte ein 18-Jähriger seinen Vater mit dem Umbringen und in Rückersdorf ging ein 24-Jähriger auf eine Frau los.