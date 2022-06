Drautal: Airbrush-Künstlerin zaubert Meisterwerke

Atelier in Greifenburg

Mittlerweile arbeitet sie auch auf Auftrag und präsentiert in ihrem Atelier in Greifenburg ihre zahlreichen Werke. 2020 hat sie nicht nur das Diplom zur Grafikdesignerin erfolgreich absolviert, sondern auch das Gewerbe angemeldet. Sie ist seither selbstständig. Im Internet ist sie international tätig und unterrichtet auch online in Airbrush-Technik und Buntstiftzeichnugen.