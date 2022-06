Grüne wollen junge Bäume via Hotline retten

Foto knipsen und auf Rettung hoffen

Einfach ein Foto des blättrigen Patienten knipsen, Standort und Baumnummer (ist als Plakette am Stamm angebracht) dazu schreiben und an 0650/911 26 24 schicken. Die Grünen leiten die Info schließlich an das Stadtgartenamt (MA 42) weiter - in der Hoffnung, dass sich diese dann der Bewässerung des Jungbaumes annehmen.