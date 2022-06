Erfassungsstellen für Ukrainer werden stillgelegt

Die Polizei in der Steiermark wird ab kommender Woche die regionalen Erfassungsstellen für Vertriebene aus der Ukraine in Ilz, Leoben und Liezen bis auf Weiteres stilllegen. In den vergangenen Wochen kamen immer weniger Menschen zu diesen Stellen. Zentrale Anlaufstelle bleibt aber das Ankunftszentrum am Gelände der Grazer Messe.