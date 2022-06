Wiesberger startet bei umstrittener „Saudi-Serie“

„Ich bin DP World Tour Spieler und habe vor dies auch weiterhin zu bleiben“, erklärte Wiesberger. „Persönlich sehe ich dazu auch keinen Konflikt mit der Teilnahme am LIV Golf Event in London. An dem in der gleichen Woche stattfindenden Event in Schweden habe ich in den vergangenen Jahren nicht teilgenommen und es war auch für diese Saison nicht eingeplant“, erklärte der 36-Jährige, der heuer acht Events der World Tour, ein PGA-Turnier sowie mit der PGA-Championship ein Major gespielt hat.