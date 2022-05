Fußgänger in Flaurling angefahren und verletzt

Bereits am Samstag kam es kurz vor 22 Uhr in Flaurling im Nahbereich des Fußballplatzes zu dem Verkehrsunfall. Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort wurde der verletzte 20-Jährige bereits von den Rettungskräften versorgt. „An der Unfallstelle selber konnte jedoch kein Unfallfahrzeug festgestellt werden“, heißt es seitens der Exekutive.