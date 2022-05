Radfahrer bei Unfall schwer am Kopf verletzt

Der 56-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Voitsberg fuhr gegen 16.30 Uhr von Köflach in Richtung Edelschrott. In Pichling wollte er nach links in die Alois Geißlerstraße einbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Rennradfahrer. Der Voitsberger verletzte sich dabei schwer im Bereich des Kopfes.