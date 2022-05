So steht‘s um einen Verbleib von Sturm-Coach Ilzer

Offen ist jedenfalls die Zukunft von Stürmer Martin Krienzer. Sein Vertrag lief aus. Er soll bei Bundesliga-Absteiger Admira heißes Thema sein. Und auch der weitere Weg von Dardan Shabanhaxhaj ist offen. „Er hat ein gutes Jahr in Kapfenberg hingelegt, will den nächsten Schritt in der Bundesliga machen“, so Schicker. Eine Leihe ist denkbar.