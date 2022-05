Willfurth: „Der Stolz ist uns verloren gegangen!“

Löwentattoo und Phantomschmerzen

Für Gerald Willfurth untragbar. „Da platzt mir der Kragen, so etwas kann man nicht tolerieren, das darf nie mehr passieren“, ärgert sich Rapids Präsidiumsmitglied. Der als Spieler mit Grün-Weiß in den 1980er-Jahren vier Meistertitel und Cupsiege holte, jetzt leidet, nicht mehr alles still runterschlucken will: „Bei uns ist der Stolz verloren gegangen. Der eine kann nicht spielen, weil er sich einen Löwen auf den Buckel tätowiert (Anm. Fountas), der andere hat Phantomschmerzen. Wahnsinn. Ein Liendl und Junuzovic haben bis zum letzten Spiel alles gegeben. Nur bei uns gibt’s Theater. Wir bieten den Spielern eine Bühne, dann haben sie auch die Pflicht, alles zu geben. Das Problem liegt bei uns. Das sollte eine Mannschaft intern selbst lösen können.“