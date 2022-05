Neben Aufhauser hat auch Ibertsberger Interesse

Die Intensivtage bei der Trainersuche sind für Altachs Sportchef Werner Grabherr in vollem Gange. Nach dem überraschenden Abgang von Ludovic Magnin muss sich der Klub neu sortieren und möglichst schnell einen Trainer finden, der zum Trainingsauftakt am 10. Juni die Spieler und den Staff schon kennt. Zudem muss bis dahin auch klar sein, ob der neue Mann das Trainerteam so belässt, wie es ist, oder ob er doch Veränderungen anstrebt.