Aufhauser kann sich Zukunft in Altach vorstellen

Nur einen Tag danach - am Samstag - informierte Magnin die Altacher Klubführung, dass der nach Lausanne wechseln möchte, zu seinem Heimatklub. Magnin ist in Lausanne geboren, hat nie für Lausanne Sport gespielt, war dort nie Trainer. Aber: „Lausanne ist mein Herzensklub, mit dem ich wieder aufsteigen möchte“, ließ der Schweizer wissen. „Seine Entscheidung gilt es zu akzeptieren. Es sagt sehr viel über den Menschen Ludovic Magnin aus, dass er seinem Heimatverein nach dem Abstieg in die 2. Liga unbedingt helfen will“, sagt Altachs Geschäftsführer Christoph Längle.