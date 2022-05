Fix! Bundesligist Altach braucht neuen Trainer

Magnin hat den SCR Altach Anfang des Jahres am Tabellenende übernommen. Nach einem missglückten Start mit vier Niederlagen gelang unter Magnins Regie im Qualifikationsdurchgang die Wende: Der SCR Altach holte nach der Punkteteilung 16 Punkte und durfte am vergangenen Freitag in der Cashpoint Arena den Klassenerhalt feiern. Ludovic Magnin stand in 14 Pflichtspielen des SCR Altach als Cheftrainer an der Seitenlinie, in denen vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen zu Buche standen.