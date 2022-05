Alaba bereit für galaktische Königsklasse-Nacht

„Großartige Individualisten“

„Ich fühle mich super, habe mich selbst sehr gut vorbereitet, die letzten Wochen hart gearbeitet“, erzählt David Alaba am „Media Day“ in Spaniens Hauptstadt. Für ihn und Real Madrid wartet in drei Tagen der FC Liverpool. Das Finale im Stade de France wird spektakulär. Und soll für die „Königlichen“ auch galaktisch enden! „Wir haben ein sehr starkes Team mit großartigen Individualisten. Wir werden alles geben, um mit dem Champions-League-Titel zurückzukehren!“ Für den ÖFB-Superstar - auf den auch der Liverpool-Dreizack Salah, Mane und Diaz warten wird - wäre ein Triumph in Paris der bereits dritte Titel in der Champions League! Zweimal war er mit Bayern erfolgreich (2013, 2020). Nach der Meisterschaft und dem Supercup soll nun auch der dritte Titel mit Real her.