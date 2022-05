Ukraine: Russen-General im Ruhestand abgeschossen

Trauer in russischen Telegram-Gruppen

Offiziell wurde der Tod des Piloten nicht bestätigt. Er wäre der neunte russische General, der im Krieg ums Leben gekommen ist und der ranghöchste russische Luftwaffenoffizier. In dem russischen Telegram-Kanal „Fighterbomber“, in dem über Militärluftfahrt diskutiert wird, wurde der Tod des Generals betrauert: „Es gibt nur wenige Menschen auf diesem Planeten, die den Himmel so erlebt haben wie Sie. Der Himmel nimmt die Besten, heute hat er dich genommen“, schrieb ein Nutzer in dem Kanal.