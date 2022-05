Ab 21 Uhr LIVE: Feyenoord Rotterdam gegen AS Roma

In Albaniens Hauptstadt wartet Gernot Trauners Karrierehighlight. Am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr/live sportkrone.at) trifft der Nationalteam-Verteidiger mit Feyenoord Rotterdam im Finale der Fußball-Conference-League auf die AS Roma mit Starcoach José Mourinho. Trauners erstes Auslandsjahr könnte in Tirana gleich von einem internationalen Titel gekrönt werden. Der Wechsel in die Niederlande hat sich für den 30-Jährigen aber auch so schon längst bezahlt gemacht. Mit dem Live-Ticker von sportkrone.at sind sie HIER hautnah mit dabei!