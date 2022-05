„Neues“ Kraut wuchert in der Neuen Donau

Makrophyten - Wasserpflanzen, wie sie auch in der Neuen Donau zu finden sind - erfüllen eine wichtige Aufgabe: Sie garantieren eine gute Wasserqualität. In der Neuen Donau ist heuer jedoch erstmals ein neues, für Badegäste unangenehmes Phänomen aufgetreten. Das Krause Laichkraut hat sich in kürzester Zeit massenhaft ausgebreitet. Seit rund zwei Wochen haben sich vor allem am südlichen Ende der Donauinsel großflächige Wasserpflanzenteppiche gebildet. „Die neue Pflanze gedeiht schon bei kühlen Temperaturen um die 10 Grad hervorragend und ist daher schon im Mai, früher als sonst, massiv gewachsen“, erklärt Gerald Loew, Leiter der Fachabteilung für Wiener Gewässer (MA 45).